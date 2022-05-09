Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz."

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Suriye, Güncel, Haberler

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