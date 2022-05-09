Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz."

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, konut, Güncel, Haberler

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