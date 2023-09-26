Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılmadı.