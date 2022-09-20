Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz." Güncel Kaynak: AA / Eda Özdener Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Güncel Haberler

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