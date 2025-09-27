Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası spor turnuvalarından men dahil olmak üzere İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı. İspanya'nın aldığılarını örnek göstererek, bu tür önlemlerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda daha aktif rol almasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı kadar bir kenara konulamaz."

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
