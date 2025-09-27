Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası spor turnuvalarından men dahil olmak üzere İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı. İspanya'nın aldığılarını örnek göstererek, bu tür önlemlerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda daha aktif rol almasını istedi.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel