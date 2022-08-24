Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası müteahhitlik hizmetleri) Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı, ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası müteahhitlik hizmetleri) Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı, ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası müteahhitlik hizmetleri) Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı, ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz." Güncel Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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