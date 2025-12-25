Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tertemiz emekleriyle, tertemiz niyetleriyle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti.

Burada konuşan Erdoğan, Türkiye olarak, yaşadıkları ülkelere değer katan, başarılarıyla göğüs kabartanlarla gurur duyduklarını, akademiden bürokrasiye, sivil toplumdan iş dünyasına, bilimden kültür, sanat, spora elde ettikleri tüm başarılarla 86 milyon olarak iftihar ettiklerini söyledi.

Bugün, 65 yıl öncesine kıyasla, yaşadıkları ülkelere, sahip oldukları on binlerce işletmeyle ciddi katkılar yapan, üretim ve yatırım noktasında başat roller üstlenen, ülkenin ekonomisine, dış politikasına, yumuşak gücüne çok önemli katkı sunan güçlü bir Türk diasporası gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bakınız, sadece turizm rakamları bile yurt dışındaki kardeşlerimizin Türk ekonomisi için ne yaptığını anlamamız açısından yeterlidir. 2024 yılında elde ettiğimiz 60,5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 10,3 milyar doları yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla oluştu. Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu yine yurt dışında mukim kardeşlerimizdir. Dikkat ederseniz buna ihracatı, yatırımları, istihdamı ve diğer katkıları dahil etmiyoruz. Yani ortada Türkiye'ye çok önemli hizmetler sunan, Türk ekonomisine çok ciddi destek olan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz."

"Muhalefet, Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor"

Erdoğan, Türk diasporasının başarılarından övgü ile bahsettikçe birilerinin bundan rahatsız olduğuna işaret etti.

Yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye katkıda bulunmasının, baba ocağıyla bağlarını güçlendirmesinin malum çevreleri huzursuz ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet, milletvekiliyle, medyasıyla besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye'nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok." diye konuştu.

"Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince küstahlar"

Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tiplerin "zırzop" gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırdığını, yılın 11 ayı çalışan, ter döken, dişinden, tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşanlara hakaret ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gurbetçilerimize bunları yaparken, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, sadece 5 dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almakta hiçbir beis, sorun, sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim. İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın, hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Mücadeleleriyle, fedakarlıklarıyla, çoğu zaman içlerine akıttıkları gözyaşlarıyla gurbeti sılaya çeviren, acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime ünvanı, sıfatı ne olursa olsun kimse hürmetsizlik edemez. Tertemiz emekleriyle, tertemiz niyetleriyle, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Tekrar söylüyorum. Size, kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremez. Şunu asla ve asla unutmayın sevgili kardeşlerim, Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın öz ve öz evlatlarısınız, sizler bu memleketin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan bir parçasınız. Geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, ihmal etmiş olabilir. Birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız."

"Sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Erdoğan, son 23 yılda yurt içindeki vatandaşlarla birlikte yurt dışındakiler için de özellikle çalıştıklarını, devlet olarak ilgili kurumlarla, AK Parti bünyesinde ise Dış İlişkiler Başkanlığı ile Türk diasporasının tamamını kucakladıklarını vurguladı.

İhdas ettikleri kurumlarla, hayata geçirdikleri düzenlemelerle proje, eser ve hizmetlerle bugün de yurt dışındaki vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurt dışı vatandaşlar için neler yaptığımızı, bunlardan bizzat istifade eden kişiler olarak sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. 2012'de yaptığımız kanun değişiklikleri ile yurt dışındaki seçmenlerimizin büyükelçilik ve konsolosluklarımızda kurulan sandıklardan oy kullanabilmelerini sağladık. Askerlikten emeklilik işlemlerine, nüfus ve vatandaşlıktan gümrük ve noter hizmetlerine, bugüne kadar 60'ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik. Halihazırda 80 civarında farklı konuda konsolosluk hizmeti sunuyoruz. Konsolosluk çağrı merkezimizle son 11 ayda 650 binden fazla çağrıya cevap verdik.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızı kurarak Türk diasporasının geleceği adına önemli bir adım attık. Yurtdışı Türkler Başkanlığı yürüttüğü çalışmalarla hem sizlerin sorunlarına çözümler üretiyor hem sizlerin hak ve hukukunu savunuyor hem de çocuk ve gençlerimize yönelik pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımız ise Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı yerlerde, özellikle temsilcilikler marifetiyle, vatandaşlarımızın nabzını tutmaya devam ediyor, saha ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla yurt dışındaki kardeşlerimizle olan irtibatımızı asla koparmıyor. İnşallah, bunlara yenilerini ekleyerek sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

"İçinize kapanmayacak, her zaman kucaklayıcı ve kuşatıcı olacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan, daima birlik olmalarını, kenetlenmelerini, kültürleriyle kardeşliklerine sıkı sıkıya sahip çıkmalarını istedi.

Vatandaşlardan, siyasette, ticaret hayatında, akademi ve sivil toplumda aktif olarak varlık göstermelerini talep eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"İçinize kapanmayacak, her zaman kucaklayıcı ve kuşatıcı olacaksınız. Kimsenin sizi kışkırtmasına, sizi hukuk ve meşruiyet dairesi dışına çekmesine izin vermeyeceksiniz. Memleketinizle bağınızı mutlaka koruyacak, güçlendireceksiniz. Sizlere güveniyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle soframıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her birine sizlerin nezdinde ayrı ayrı muhabbetlerimi iletiyorum."

