Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır"