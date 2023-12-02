Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze...

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır"

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi Recep Tayyip Erdoğan Gazze İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title