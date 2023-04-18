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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi almayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi almayız."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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