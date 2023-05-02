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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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