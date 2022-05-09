Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişime katkı sağlayan cesur isimlerinin ödüllendirilmesini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişime katkı sağlayan cesur isimlerinin ödüllendirilmesini...

AA - Cihangir Suiçmez - Güncel
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Sinevizyon gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödülünün takdimi Hediye takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Sinevizyon gösterimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödülünün takdimi

Hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu. (1)

AA / Cihangir Suiçmez - Güncel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Haberler

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