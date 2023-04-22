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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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