Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz."
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel