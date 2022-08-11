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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz."

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan su Güncel Haberler

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