Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum."
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum."
AA / Selma Kasap - Güncel