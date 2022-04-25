Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum."

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Darbe, Güncel, Haberler

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