Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız"
AA - Güncel
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ATO Congresium'da Forum Metaverse etkinliğine katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Davetiyenin plaket olarak takdimi Hatıra fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap imzalaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum...
ATO Congresium'da Forum Metaverse etkinliğine katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Davetiyenin plaket olarak takdimi
Hatıra fotoğraf çekimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap imzalaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katılarak konuşma yaptı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum."