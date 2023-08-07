Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel