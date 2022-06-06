Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık." AA / Sefa Şahin - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İhracat Güncel Haberler

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