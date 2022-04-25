Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız."

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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