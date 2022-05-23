Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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