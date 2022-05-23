Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır."
AA / Kemal Karadağ - Güncel