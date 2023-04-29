Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel