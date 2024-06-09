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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tütün, hem insanları zehirliyor hem de dünyamızı kirletiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütünün insan sağlığına verdiği zararları vurgulayarak, ülkemizde her yıl 85 bin insanın tütün nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, tütünün sadece insanları zehirlemediğini, aynı zamanda dünyamızı da kirlettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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