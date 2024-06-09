Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tütün, hem insanları zehirliyor hem de dünyamızı kirletiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor."