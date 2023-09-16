Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz."
Kaynak: AA / Güncel