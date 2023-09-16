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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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