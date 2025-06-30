Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir"

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel
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