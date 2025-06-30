Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir"
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel