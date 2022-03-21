Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün...

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün değildir."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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