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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'nda Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla Lviv'e geçti.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşmenin ardından Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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