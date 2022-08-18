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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Güncel Haberler

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