Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı."
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel