Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı." Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.