Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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