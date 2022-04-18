Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum."
AA / Kemal Karadağ - Güncel