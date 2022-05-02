Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Haberler

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