Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna için yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Nitekim Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya'yla da istişare ve iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. 2 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Duda, ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Türkiye ile Polonya ilişkilerini ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Zaten ayın 24'ünde tekrar NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu liderler zirvesinde de kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya- Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir? Bunları tekrar değerlendirme imkanını da buluşacağız. Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi de paylaştık. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak, ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim, Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya'yla da istişare ve iş birliğimizi de sürdüreceğiz. Malum 24 Mart'ta Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi yapılacak" diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yılın ikinci yarısında Varşova'ya gelmesi için yaptığı daveti kabul etmesine teşekkür etti. Duda, ikili ticaret hacminin 10 milyar doları geçmesini istediklerini belirtti. Görüşmenin en önemli gündem maddesinin Ukrayna'daki mevcut durum olduğunu söyleyen Duda, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ilettim. Ne kadar çok barış için uğraştığını biliyorum. Türkiye de aynı Polonya gibi barışın bir an önce yapılmasını istiyor. Türkiye, siyasi olarak bölgede barışın sağlanması için çok büyük bir rol oynuyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Bir an önce Rusların saldırmasını engellememiz lazım. Polonya'ya yaklaşık 2 milyon mülteci giriş yapmış bulunuyor. Bizim hesaplarımıza göre her gün yaklaşık 100 bin kişi Polonya sınırından geçiyor. Bugün Polonya'da bir mülteci krizinden bahsedebiliriz. Eğer uluslararası bir yardımdan faydalanamayacaksak çok zor bir duruma düşebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle bir tecrübe paylaşımı yapabildiğim için çok mutluyum. Çünkü Türkiye son yıllarda aynı mülteci krizini yakından yaşayan bir ülke" dedi.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşması

- Genel ve detay

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Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,