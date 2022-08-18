Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalı'ya... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalı'ya geçici ev sahipliği yaptık." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalı'ya geçici ev sahipliği yaptık." Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Güncel Haberler

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