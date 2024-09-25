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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, barış çabaları ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyarak savaşa diyalogla son vermek için çaba sarf ettiğini vurguladı ve adil bir barış için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Güncel

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