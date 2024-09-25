Erdoğan, Zelenski ile Türkevi'nde Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta ikili temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Türkevi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi'nde ikili temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Türkevi'nde bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Türkevi'nde bir araya geldi."