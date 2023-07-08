Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle ortak basın açıklaması yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de Türkiye ziyareti olacak. Esir mübadelesi, bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır. İstanbul merkezli bu Tahıl Koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenski ise, "Rusya öyle davranıyor ki sanki Karadeniz'de bulunan her şey ona ait. Sanki burada o ev sahibi" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Güncel Haberler