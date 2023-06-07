Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon kurulabileceğini ifade etti.