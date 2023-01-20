Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Güncel