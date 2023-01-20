Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.