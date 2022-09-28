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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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