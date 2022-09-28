Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti Güncel Kaynak: AA / Eda Özdener Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.