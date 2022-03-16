Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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