Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik." Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik." Güncel Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Güncel Haberler

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