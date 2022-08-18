Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik."
Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel