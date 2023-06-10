Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UEFA BAŞKANI CEFERİN İLE GÖRÜŞTÜ

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.

İSTANBUL DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title