CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UEFA BAŞKANI CEFERİN İLE GÖRÜŞTÜ
Güncel Haberler
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.
İSTANBUL DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel