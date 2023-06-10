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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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