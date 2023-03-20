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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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