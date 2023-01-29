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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım....

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım. Burada da netice aldık alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım. Burada da netice aldık alıyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Suriye Rusya Güncel Haberler

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