Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım. Burada da netice aldık alıyoruz"