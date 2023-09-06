Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Ekonomi Güncel Haberler

title