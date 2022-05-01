CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TUZAKLARA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"BÜYÜK KARDEŞLİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRMESİNİ İSTİYORUM"

Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun"

Demirören Haber Ajansı / Güncel