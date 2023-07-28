Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçerek buradaki camide cuma namazını kıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve diğer yetkililer de Erdoğan'a eşlik etti.