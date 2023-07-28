Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Cuma Namazı Kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçerek buradaki camide cuma namazını kıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve diğer yetkililer de Erdoğan'a eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi içerisinde bulunan camide kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.
Cuma namazını buradaki camide kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile diğer yetkililer eşlik etti.
Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel