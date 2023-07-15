Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında konuştu.

Hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz akşamını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz akşamı, Atatürk Havalimanı'nda, 23.15'te havalimanına gelen bay bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler, bay bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesine götürdüler. Ne dedi? 'Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim.' İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim uçağımızı biraz daha geç indirmez, erken indirir, seninle orada buluşurdum. Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz'un elbette öncelikle kendilerine ve hükümete karşı yapıldığını vurgulayarak, "Darbeci hainler canımıza kastedecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kaldığımız yere gönderilen timden kıl pay kurtulduk. Daha bunun gibi o uzun gece boyunca nice badire, nice saldırı atlattık. Benim korumalarım şehit oldular. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti, milli iradeydi, ülkemizin bağımsızlığıydı." dedi.

Türkiye'nin sıradan bir darbe teşebbüsüne değil topyekun bir işgal girişimine maruz kaldığını anlatan Erdoğan, darbecilerin hedefindeki kurumlara bakıldığında bunun çok net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar." diye konuştu.

Darbecilerin, milletin peygamber ocağı olarak gördüğü ordu ile arasını açmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz ordumuza peygamber ocağı olarak bakarız ama onların böyle bir derdi yok. Dikkat edin bizim askerimizin adı nedir? Mehmetçik. Neden bizim askerimize 'Mehmetçik' demişiz. Küçük Muhammed adına Mehmetçik demişiz. Tarihten böyle gelir. Küçük Muhammed anlamına gelir Mehmetçik. Dünyada, İslam dünyasında hiçbir ülkede böyle bir isim yok. Sadece bizde var. Onun için Mehmetçik çok önemli. Mehmetçik'i yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Gereği neyse yaparız."

Erdoğan, darbecilerin, kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak devleti zayıf düşürüp, zaafa uğratmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bir ülkenin bekasının en büyük garantisi olan devlet-millet kaynaşmasını dinamitleyerek milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler." dedi.

Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilme girişiminin kuşkusuz bir mesaj olduğunu ifade eden Erdoğan, "İşte o köprü burada. Ne oldu? İşgal edebildiler mi? Edemediler. Neden? Benim milletim kadınıyla, erkeğiyle tankların altına yattı. Orada direndi, köprümüz işgal edilmedi, edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. 'Köle olmayacağız.' dedik. 'Mandaya boyun eğmeyeceğiz.' dedik. 'Devletimizi parçalatmayacağız.' dedik. 'Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz.' dedik. 'Ezanlarımızı susturmayacağız, şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz.' dedik." diye konuştu.

"Bir gecede kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. Çok açık söylüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı anlayamazlar. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal.' mısrasının manasını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, daha darbe girişiminin ilk saatlerinde 'Ankara'yı bombalayan bizden olamaz.' diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar 'Allah devlete, millete zeval vermesin.' diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen, soylu duruşunu anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, varlığımızı şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu anlayamazlar."

15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız, bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şair Namık Kemal'in "Amalimiz, efkarımız, ikbal-i vatandır" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bizim de emelimiz, fikrimiz ve gayemiz, her karış toprağında bir şehit yatan vatanımızın ikbali, milletimizin istikbalidir. Bu anlayışla son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere, yatırıma, projeye, icraata imza attık." diye konuştu.

Demokrasi üzerindeki vesayet gölgesini kaldırdıklarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemini değiştirme başarısını gösterdiklerini anlatan Erdoğan, "Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak, Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdabından kurtarmış olduk. Bu hamlelerimizin meyvelerini pek çok alanda topladık, topluyoruz. Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde, sınır ötesinde çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor." dedi.

"FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik harekatlarda ülkeyi terör koridoruyla çevreleme planını boşa çıkardıklarını ifade ederek, "Bölücü terör örgütü mensupları başlarını kaldırdıkları anda devletimizin demir yumruğunu tepelerine tepelerine indiriyoruz. Ama dikkat edin, birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor? 'Biz bay bay Kemal'in yanındayız.' diyor. ya millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor, işte aramızdaki fark bu. Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz." diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, "Firari durumdaki 100'den fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO zirvesinde FETÖ'yle birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik. NATO Liderler Zirvesi'ni izlediniz değil mi? Oradaki havayı gördünüz değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Buradan hep birlikte Türkiye'ye, televizyon ekranlarından seslenelim." diyen Erdoğan, stattaki vatandaşlarla birlikte, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." dizelerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Mehteran Takımı gösteri sundu

Statta, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı gösteri sundu.

Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de birer konuşma gerçekleştirdi.

15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından eşi Emine Erdoğan ile kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığı selamladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra sahneye çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vatandaşları selamladı.

(Bitti)