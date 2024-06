Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, milletin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandığını belirterek, "Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek, günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'ndaki konuşmasında, geriye doğru baktıklarında bazen içlerinin kan ağladığını söyledi.

Geçmişte yapılan yanlışları düşündüklerinde, bu millete boşu boşuna çektirilen acılara üzüldüklerini dile getiren Erdoğan, "Sırf ideolojik dayatmalar sebebiyle ülkemize kaybettirilen vakte, enerjiye üzülüyoruz. Evlatlarımızın yıkılan hayallerine, karartılan geleceklerine üzülüyoruz. İnanç değerleri ile okulları, üniversiteleri, kariyerleri arasında tercihe zorlanan gençlerimizin yürek burkan hikayelerine üzülüyoruz. Bir avuç azınlığın, sessiz çoğunluğun haklarını nasıl kolayca gasbettiğini gördükçe üzülüyoruz, demokrasimiz adına hicap duyuyoruz. İnşallah milletimizin ve yarınlarımız olan evlatlarımızın böyle bir duruma düşürülmesine, haklarına, hukuklarına ve özgürlüklerine el uzatılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı bile olmadığına işaret ederek, "Devletimize emanet edilen her çocuk bizim istikbalimizdir, yarınlarımızın güvencesidir. Her güzel, başarılı ve millet menfaatine olan projeye karşı çıkarak bir yere varılmaz. Ortaya yenilikçi hiçbir proje sunmadan, hiçbir öneri getirmeden sadece 'istemeyiz' diyerek ülkeye ve millete hizmet yapılmaz. Amaç bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse Bakanlığımız ilk günden itibaren bu konuda zaten son derece şeffaf ve açık davrandı. Herhangi bir kısıtlama olmadan herkes kanaatini, eleştirisini, düşüncesini, kaygılarını, özgürce ifade etti. Hiç kimse 'Ben yaptım oldu.' anlayışıyla hareket etmedi." ifadesini kullandı.

"Evlatlarımızın gelecekleri, başarıları ve hayalleri arasına girmeyin"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hazırlık aşamasıyla ilgili verileri paylaştığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bu gerçekler apaçık ortadayken aynı zihin dünyasının ürünü olan argümanların tedavüle konulmasını iyi niyetli görmüyoruz. Maarif... Bu kavramdan nem kapacak kadar milletle ve milletin kökleriyle bağlarını koparmış olanlara söyleyecek söz bulamıyoruz. Pedagojik değil, tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan gelin lütfen vazgeçin. Gelin, evlatlarımızın gelecekleri, başarıları ve hayalleri arasına girmeyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de baba olduğunu, dört çocuğunun dördünün de imam hatip mezunları arasında yer aldığını anlatarak, "Bunların içinde Harvard'ı bitiren var, London School of Economics'i bitiren var. Demek ki bak oluyor. Buraları bitirdiler. İmam hatipten oralara geçtiler. Ben bu evlatlarımla iftihar ediyorum. Mesele imam hatibi bitirmek değil, imam hatipten sonra bu yavrularımız nereleri bitirecek, o. Demek ki oluyor. ve biz de bu çocuklarımla iftihar ediyoruz. Harvard'sa Harvard, London School of Economics'se London School of Economics... Bak hepsine gidiyorlar ve bütün bunları yaparken de başarı dereceleriyle geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da süreci, katılımcı ve kuşatıcı bir anlayışla yürütme arzusunda olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz, hüsnüniyet sahibiyiz. Evlatlarımıza kazandırdıklarına bakmadan sadece ön yargılarından dolayı yeni modelimize karşı çıkanların da yapıcı davranmasını ümit ediyoruz." dedi.

Erdoğan, eğitim öğretimde yılların, hatta on yılların ihmallerini telafi etmenin çabasında olduklarına dikkati çekerek, "Bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan millete uzanan süreçleri nitelikli eğitimle sağlamak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olması gerçeğinden hareketle öncelikle eğitim öğretim hakkının önündeki engelleri biz kaldırdık. Çok engeller vardı. 'Kaldırın şu engelleri.' dedik ve kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eden bir eğitim öğretim sistemini yerleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Eğitim sistemlerinin amacı, iletişim becerisi yüksek, değişime uyum sağlayan, bilgi iletişim teknolojilerini verimli kullanan, kendisiyle ve toplumla barışık, bilgili, bilinçli, bilge ve özgür bireyler yetiştirmektir. Bizim de gayemiz, ülkemizi 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak, öncü, fıtrat üzere iyilik odaklı, hak ve hakikat aşığı bir nesle sahip olmaktır." şeklinde konuştu.

"Maarif modelimiz öğrencilerimizin beceri düzeylerine ciddi katkı yapacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının ülkenin "Türkiye Yüzyılı" hedefine ulaşmasında öncü rol üstlendiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maarif modeli, milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek, günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır. Yeni müfredatımızla öğrencilerimizin milli, manevi ve insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, dikkat ve farkındalığı gelişmiş, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi, yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle eğitim öğretim sistemimizin merkezine aldığımız insanı, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alıp, onu bu yönleriyle geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla evlatlarımızın kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye, canlılara ve eşyaya değer katan sosyal sorumluluk programını eğitimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile öğrencilerimizi yarıştırıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan uzak, bireysel farklılıkları göz önüne alan, onların öğrenme ihtiyaçlarına ve hızlarına uygun farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını önemli bir yenilik olarak hayata geçirdik."

Uluslararası bir izleme sınavı olan PISA sonuçlarını yeterli görmeseler de son dönemlerde yükselişte olunduğunu belirten Erdoğan, bu sınavın öngördüğü becerilerin öğrenciye kazandırılması hususunda dillendirilen eleştirilere de kulaklarını tıkamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müfredata ilişkin, "Maarif modelimiz, beceri örgüsüne dayalı yaklaşımı ile öğrencilerimizin bu beceri düzeylerine ciddi katkı yapacaktır. Modelde ders içerikleriyle öğrenme becerileri ilişkili hale getirildiğinden artık öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmeleri daha da kolaylaşacak. Müfredatın güncel hayatla bağlantısı kuvvetlendirildiği için öğrencilerin öğrenmelerinin kalıcı duruma gelmesi inanıyorum ki artı olacaktır. Ders içerikleri gözlem, deney ve uygulama ağırlıklı yapılandırıldığından öğrencilerin üst düzey düşünme kabiliyetleri gelişmiş olacaktır. Ders içeriklerinde teknoloji uygulamalarına yer verildiğinden dolayı dijital okuryazarlık başta olmak üzere okuryazarlık becerileri inşallah daha da ilerleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmenlerimizin modeli sahiplenerek başarıyla hayata geçireceklerine inanıyorum"

Maarif modelinde Türkçenin bütün alanlarla irtibatlandırılmış, merkezi konuma oturtulmuş olacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece öğrencilerin hem kendilerini ifade etme yetilerinin gelişmesinin hem de kültürel değerlerin nesilden nesile aktarılmasının sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müfredat içeriğinin bilim, teknoloji ve çevreyle bağlantılı bir yapı esas alınarak kurgulandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bilim ve teknolojinin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda tasarlayıcısı, geliştiricisi, üreticisi olması hedeflenmiştir. Tüm bu çalışmaların nihai gayesi, evlatlarımızı ruh, kalp ve beden bütünlüğünde ahlaklı, cesaretli, iradeli, üretken, merhametli, vatansever, sorgulayıcı, yetkin ve erdemli insanlar olarak yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, demokrasiye, cumhuriyete, bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlere sahip çıkan, hakka ve hukuka riayet eden bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde en büyük görev öğretmenlerimize ve elbette kıymetli ailelerimize düşüyor. Yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni sahiplenerek başarıyla hayata geçireceklerine inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız da yeni modelin öğretmenlerimize ve velilere anlatılması, toplumun kanaat önderlerinin desteğinin güçlü tutulması noktasında yoğun bir çalışma yürütecektir."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağını da anımsatan Erdoğan, "Yarın ve pazar günü yükseköğretim sınavlarına girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, Allah zihin açıklığı versin diyorum." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayırlı olmasını dileyerek, modelin hazırlıktan tekamül aşamasına kadar bütün safhalarında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin ve ekibine üstlendikleri bu önemli sorumlulukta muvaffakiyetler dileğinde bulundu.

Programdan notlar

Program sonrası Milli Eğitim Bakanı Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin cam ve seramik atölyesinde hazırlanan "Kaftan-ı Süleyman" eserinin granit fayansa kumlama tekniğiyle işlenmiş hali takdim edildi.

Hediye takdiminin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafı için sahneye çağrıldı.

Bir kız öğrenci ağlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılırken, Erdoğan öğrenciyle bir süre sohbet etti.

(Bitti)