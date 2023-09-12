Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi,...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Politika Güncel Haberler

title