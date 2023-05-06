Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız."
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel