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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Güncel Haberler

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